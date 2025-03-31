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Квартиры в Гомельский сельский Совет, Беларусь

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2 объекта найдено
Квартира 25 комнат в Гомельский сельский Совет, Беларусь
Квартира 25 комнат
Гомельский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 25
Площадь 334 м²
Этаж 2/2
Продается база отдыха в живописной местности! Идеальное место для семейного отдыха и проведе…
$100,000
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Квартира 25 комнат в Гомельский сельский Совет, Беларусь
Квартира 25 комнат
Гомельский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 25
Площадь 334 м²
Этаж 2/2
Продается база отдыха в живописной местности! Идеальное место для семейного отдыха и проведе…
$100,000
Оставить заявку
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Параметры недвижимости в Гомельский сельский Совет, Беларусь

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