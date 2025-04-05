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Дома в Глубокое, Беларусь

2 объекта найдено
Коттедж в Глубокое, Беларусь
Коттедж
Глубокое, Беларусь
Площадь 245 м²
Продажа двухуровневого коттеджа. В доме есть мансарда, веранда, подвал, гараж. На первом эта…
$150,000
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Дом в Глубокое, Беларусь
Дом
Глубокое, Беларусь
Площадь 125 м²
Продается уютный 2-этажный дом с участком 15 соток!   Ищете дом, где каждая деталь создает а…
$79,700
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