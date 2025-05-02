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Кафе и рестораны в Гливинском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Ресторан, кафе 241 м² в Гливинский сельский Совет, Беларусь
Ресторан, кафе 241 м²
Гливинский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 241 м²
Этаж 1/2
-Продается готовый Гостинично-ресторанныйбизнес! 2 км от Борисова, на трассе М1,Минская обла…
$340,000
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