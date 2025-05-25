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Коттеджи в Городьковском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж в Городьки, Беларусь
Коттедж
Городьки, Беларусь
Площадь 198 м²
Добротный  коттедж 1995 г.п. расположен в тихом, уютном, живописном  месте в а.г.Городьки. С…
$30,000
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Параметры недвижимости в Городьковском сельском Совете, Беларусь

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