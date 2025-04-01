Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Городиловский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Городиловский сельский Совет, Беларусь

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 1 комната в Березинское, Беларусь
Квартира 1 комната
Березинское, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 1/2
Продаётся 1-комнатная квартира без балкона, общей площадью 32.8 м2, по ул. Садовая, 15 в аг.…
$15,500
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Городиловский сельский Совет, Беларусь

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов