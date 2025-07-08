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Квартиры в Городее, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Городея, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Городея, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 54 м²
Этаж 3/3
Вечный вопрос: жить в суете города или наслаждаться спокойствием загородной жизни?  Тысячи л…
$24,900
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