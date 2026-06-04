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Производственные здания в Фанипольском сельском Совете, Беларусь

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коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Производство 1 432 м² в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Производство 1 432 м²
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 1 432 м²
Этаж 1/1
Предлагаем Вашему вниманию абсолютно новый складской комплекс класса «А», расположенный по а…
$1,22 млн
НДС
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