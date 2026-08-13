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Дома с садом в Езерищенском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Дом в Езерище, Беларусь
Дом
Езерище, Беларусь
Площадь 49 м²
Продается дом в г. п Езерище (Городокский р-н Витебской области), рядом с КПП на границе с Р…
$4,800
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Параметры недвижимости в Езерищенском сельском Совете, Беларусь

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