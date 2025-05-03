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Квартиры в Дмитровичском сельском Совете, Беларусь

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4 объекта найдено
Квартира 1 комната в Дмитровичи, Беларусь
Квартира 1 комната
Дмитровичи, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 1/2
Лот 5879. Однокомнатная квартира в блокированном двухэтажном жилом доме в Дмитровичском сель…
$5,000
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Квартира 3 комнаты в Дмитровичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Дмитровичи, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 83 м²
Этаж 1/2
Лот 5880. Трехкомнатная квартира в блокированном двухэтажном жилом доме в Дмитровичском сель…
$6,000
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Квартира 2 комнаты в Дмитровичи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Дмитровичи, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 51 м²
Этаж 1/2
Лот 5881. Двухкомнатная квартира в блокированном двухэтажном жилом доме в Дмитровичском сель…
$5,000
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Квартира 2 комнаты в Ходосы, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Ходосы, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 53 м²
Этаж 3/3
2-комнатная квартира, д. Ходосы, ул. Советская, 1993 г.п., 3 / 3 панель, 55,4 / 53,2 / 29,3 …
$20,700
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