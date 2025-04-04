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Магазины в Дисна, Беларусь

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1 объект найдено
Магазин 681 м² в Дисна, Беларусь
Магазин 681 м²
Дисна, Беларусь
Площадь 681 м²
Этаж 1/1
Отдельно стоящее здание, в центре, рядом автостанция междугородних маршрутов. Рампа. Хорошие…
$15,500
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