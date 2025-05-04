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Коттеджи в Дзержинском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж в Дягильно, Беларусь
Коттедж
Дягильно, Беларусь
Площадь 116 м²
Элитный коттедж, на берегу водохранилища в 500 м от г.Дзержинск ❤️Полностью готовый для прож…
$169,000
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Параметры недвижимости в Дзержинском сельском Совете, Беларусь

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