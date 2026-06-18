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Коттеджи с садом в Дукорском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж в Дукора, Беларусь
Коттедж
Дукора, Беларусь
Площадь 76 м²
Дом, построенный для себя. Крайний участок 21,5 сотки в аг. Дукора рядом с рекой Свислочь ❤️…
$121,684
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Параметры недвижимости в Дукорском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
Недорогая
Элитная
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