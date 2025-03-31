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Дома в Дубровский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Дом в Дубровский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дубровский сельский Совет, Беларусь
Площадь 67 м²
Продается уютный домик в аг. Дубровка, всего в 10 км от г. Марьина Горка. Этот очаровательны…
$20,999
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Дом 1 комната в Омельно, Беларусь
Дом 1 комната
Омельно, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 1
Добротный деревенский дом с просторной светлой комнатой, двумя действующими печками. Печь ле…
$7,300
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Параметры недвижимости в Дубровский сельский Совет, Беларусь

с садом
Недорогая
Элитная
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