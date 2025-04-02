Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Дорский сельский Совет
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Дорский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Коммерческое помещение 1 200 м² в Доры, Беларусь
Коммерческое помещение 1 200 м²
Доры, Беларусь
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 2
Продаётся база отдыха – готовый инвестиционный проект в живописной локации  недалеко от  Мин…
$829,900
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов