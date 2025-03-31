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Дома в Добрушский район, Беларусь

2 объекта найдено
Дом в Жгунский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жгунский сельский Совет, Беларусь
Площадь 28 м²
Продаётся дачный дом в жилом состоянии. Участок 9 соток правильной формы, обработан, есть са…
$3,500
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Дом в Добруш, Беларусь
Дом
Добруш, Беларусь
Площадь 95 м²
Предлагается к покупке дом в  городе  Добруш на  ул. Власенко Добротный  кирпичный дом 1973 …
$18,000
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