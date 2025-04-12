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Дома в Дашковский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Селец, Беларусь
Дом
Селец, Беларусь
Площадь 27 м²
**Продается участок 15 соток с недостроенным домом в деревне Селец 2 (Могилёвский район)** *…
$27,000
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