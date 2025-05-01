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Производственные здания в Домачевском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Производство 37 м² в Домачевский сельский Совет, Беларусь
Производство 37 м²
Домачевский сельский Совет, Беларусь
Площадь 37 м²
Этаж 1/1
Нежилые здания общей площадью 150,7 кв.м в собственность в гп. Домачево Брестского района, р…
$6,000
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