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Квартиры в Тюрлёвском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Тюрлёвский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Тюрлёвский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 49 м²
Этаж 1/1
Ваш загородный дом: 48,9 м2 уюта на собственном участке! ❤️ Продается уникальная квартира, р…
$16,900
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Параметры недвижимости в Тюрлёвском сельском Совете, Беларусь

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