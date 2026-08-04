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Дома с садом в Тимковичском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Дом в Тимковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Тимковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 100 м²
Продается 2-уровневый дом площадью 100 м.кв в д. Долгое, Копыльский район. Живописное место:…
$17,207
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Параметры недвижимости в Тимковичском сельском Совете, Беларусь

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