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Дома в Ходоровском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Ходоровский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ходоровский сельский Совет, Беларусь
Площадь 57 м²
Продается деревянный домик в 5 километрах от трассы М6 Минск-Гродно. Домик расположен в небо…
$3,900
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Параметры недвижимости в Ходоровском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
Недорогая
Элитная
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