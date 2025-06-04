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Квартиры в Хмелевском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира в Хмелевский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Хмелевский сельский Совет, Беларусь
Площадь 55 м²
Квартира в блокированном жилом доме в Жабинковском р-не. 1986 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 64,0 кв…
$30,000
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