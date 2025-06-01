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Дома с садом в Холопеничском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Холопеничский сельский Совет, Беларусь
Дом
Холопеничский сельский Совет, Беларусь
Площадь 132 м²
Продаётся видовый дом в живописном месте на берегу озера Лукомское в д. Мелешковичи Крупског…
$200,000
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Параметры недвижимости в Холопеничском сельском Совете, Беларусь

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