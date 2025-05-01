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Жильё в Черноборском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Глухи, Беларусь
Дом
Глухи, Беларусь
Площадь 58 м²
Дача расположена в тихом, уединенном месте, рядом с сосновым лесом. Проживая на этой даче Вы…
$1,600
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Параметры недвижимости в Черноборском сельском Совете, Беларусь

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