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Магазины в Березино, Беларусь

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1 объект найдено
Магазин 496 м² в Березино, Беларусь
Магазин 496 м²
Березино, Беларусь
Число комнат 7
Площадь 496 м²
Этаж 1/1
Продается отдельно стоящее здание со всеми необходимыми коммуникациями. Расположено в оживле…
$150,000
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