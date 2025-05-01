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Дома с террасой в Браславском районе, Беларусь

Слободковский сельский Совет
7
Браслав
4
Далёковский сельский Совет
4
Плюсский сельский Совет
3
1 объект найдено
Дом 3 спальни в Слободковский сельский Совет, Беларусь
Дом 3 спальни
Слободковский сельский Совет, Беларусь
Количество спален 3
Площадь 175 м²
Количество этажей 2
В живописной деревне Монастырь, расположенной в Браславском районе Витебской области, предла…
$77,000
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Параметры недвижимости в Браславском районе, Беларусь

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