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Коммерческая недвижимость в Блонском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Коммерческое помещение 475 м² в Блонский сельский Совет, Беларусь
Коммерческое помещение 475 м²
Блонский сельский Совет, Беларусь
Площадь 475 м²
Количество этажей 1
Продается Здание школы на большом земельном участке площадью 1,4 га. Здание подлежит реконст…
$124,978
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