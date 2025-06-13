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Дома с садом в Беняконском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Бенякони, Беларусь
Дом
Бенякони, Беларусь
Площадь 68 м²
Продается уютный кирпичный дом в аг. Бенякони, Вороновского района! Общая площадь: 68 м² - Ж…
$15,000
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Параметры недвижимости в Беняконском сельском Совете, Беларусь

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