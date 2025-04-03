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Жильё в Беняконский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Бенякони, Беларусь
Дом
Бенякони, Беларусь
Площадь 106 м²
Продается отличный жилой дом по адресу: Гродненская область, Вороновский район, аг.Бенякони,…
$32,500
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Параметры недвижимости в Беняконский сельский Совет, Беларусь

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов