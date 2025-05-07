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Дома в Берёзе, Беларусь

3 объекта найдено
Дом в Берёза, Беларусь
Дом
Берёза, Беларусь
Площадь 44 м²
Жилой дом в г.Березе. 1967 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 57,4 кв.м, общ.- 44,1 кв.м, жил.- 33,05 кв…
$35,000
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Дом в Берёза, Беларусь
Дом
Берёза, Беларусь
Площадь 124 м²
Предлагается к продаже двухэтажный коттедж в г.Берёза (р-н центрального рынка). Дом 1992 год…
$70,000
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Дом в Берёза, Беларусь
Дом
Берёза, Беларусь
Площадь 60 м²
Жилой дом в г. Берёзе. 1959 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 60,4 кв.м, общ.- 60,4 кв.м, жил.- 44,4 кв…
$37,000
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