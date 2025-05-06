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Продажа офисных помещений в Барановичах, Беларусь

коммерческая недвижимость
5
1 объект найдено
Офис 98 м² в Барановичи, Беларусь
Офис 98 м²
Барановичи, Беларусь
Площадь 98 м²
Продается имущественный комплекс в оживленном районе Барановичи! Комплекс включает в себя: ➤…
$106,599
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