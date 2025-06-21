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Дуплексы в Бобруйске, Беларусь

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1 объект найдено
Дуплекс 2 комнаты в Бобруйск, Беларусь
Дуплекс 2 комнаты
Бобруйск, Беларусь
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Количество этажей 1
Продается часть бревенчатого дома (квартира) в Бобруйске, ул. Карла Маркса ______________…
$15,000
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Параметры недвижимости в Бобруйске, Беларусь

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