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Кафе и рестораны в Бобруйске, Беларусь

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Ресторан, кафе 389 м² в Бобруйск, Беларусь
Ресторан, кафе 389 м²
Бобруйск, Беларусь
Площадь 389 м²
Этаж 1/1
Продается готовый бизнес - действующее кафе. Оживленное место. Полностью оборудованное, банк…
$95,000
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