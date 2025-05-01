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Производственные здания в Бобруйске, Беларусь

коммерческая недвижимость
11
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1 объект найдено
Производство 300 м² в Бобруйск, Беларусь
Производство 300 м²
Бобруйск, Беларусь
Число комнат 8
Площадь 300 м²
Этаж 1/1
Современное СТО со всеми коммуникациями, територия заасфальтирована, своя котельня, площадь …
$125,000
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