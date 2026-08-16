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Жилье с садом в Озёрском сельском Совете, Беларусь

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дома
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1 объект найдено
в Озёры, Беларусь
Озёры, Беларусь
Площадь 27 м²
В продаже полдома – 2-комнатная изолированная квартира на ул. Новая, 9 в центре аг. Озеры в …
$19,147
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Параметры недвижимости в Озёрском сельском Совете, Беларусь

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