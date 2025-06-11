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Долгосрочная аренда производственных помещений в Озерицко-Слободском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Производство 297 м² в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Производство 297 м²
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Число комнат 7
Площадь 297 м²
Этаж 1/1
Аренда здания в Смолевичском районе, д. Задомля. 297 м2 на участке 20 соток. Одноэтажное стр…
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