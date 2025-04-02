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Дома с садом в Озгиновичский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Чемеры, Беларусь
Дом
Чемеры, Беларусь
Площадь 51 м²
В продаже жилой дом рядом с г. Слоним. В деревне Чемеры. Дом представляет из себя одноэтажно…
$11,800
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Параметры недвижимости в Озгиновичский сельский Совет, Беларусь

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