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Коттеджи с гаражом в Острошицком сельском Совете, Беларусь

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3 объекта найдено
Коттедж в Острошицы, Беларусь
Коттедж
Острошицы, Беларусь
Площадь 186 м²
Продаётся великолепный коттедж премиум-класса 100% готовности с мебелью в престижном коттедж…
$265,000
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Коттедж в Чуденичи, Беларусь
Коттедж
Чуденичи, Беларусь
Площадь 196 м²
Продаётся эксклюзивный уникальный коттедж с "Спа-комплексом" премиум-класса 100% готовности …
Цена по запросу
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Коттедж в Острошицы, Беларусь
Коттедж
Острошицы, Беларусь
Площадь 231 м²
Продаётся стильный современный коттедж из красного кирпича в престижном коттеджном посёлке "…
$125,000
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Параметры недвижимости в Острошицком сельском Совете, Беларусь

с садом
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