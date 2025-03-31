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Дома в Островец, Беларусь

3 объекта найдено
Дом в Островец, Беларусь
Дом
Островец, Беларусь
Площадь 90 м²
Большой дом со всеми коммуникациями и участком 12 соток ❤️Уютный дом в г.Островец, расположе…
$36,900
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Дом в Островец, Беларусь
Дом
Островец, Беларусь
Площадь 55 м²
Дом в центре Островца по улице Володарского ❤️ Ищете домик в черте города? Этот  дом в оживл…
$36,900
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Дом в Островец, Беларусь
Дом
Островец, Беларусь
Площадь 95 м²
Продается жилой дом в г.Островец(дог.284/2). На участке в 15 соток расположен старый деревян…
$24,000
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