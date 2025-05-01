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Магазины в Острошицкогородокском сельском Совете, Беларусь

коммерческая недвижимость
8
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2 объекта найдено
Магазин 62 м² в Острошицкий Городок, Беларусь
Магазин 62 м²
Острошицкий Городок, Беларусь
Площадь 62 м²
Этаж 1/1
Продается здание специализированное розничной торговли. С действующим долгосрочным арендатор…
$72,000
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Магазин 446 м² в Околица, Беларусь
Магазин 446 м²
Околица, Беларусь
Площадь 446 м²
Продаётся новое с современным дизайном здание под торговый объект на берегу Дубровского водо…
$500,000
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