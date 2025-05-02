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Квартиры в Осиповичском районе, Беларусь

Лапичский сельский Совет
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5 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Лапичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Лапичи, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 55 м²
Этаж 3/4
Продажа 3-х комнатной квартиры на 3- этаже 4-х этажного кирпичного дома в аг. Лапичи, в 70 к…
$16,900
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Квартира 2 комнаты в Лапичи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Лапичи, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 54 м²
Этаж 2/4
Продается уютная квартира в а.г. Лапичи, расположенном в живописном Осиповичском районе Моги…
$15,500
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Квартира 3 комнаты в Осиповичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Осиповичи, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 68 м²
Этаж 7/9
Основные характеристики: Количество комнат: 3 раздельные комнаты Общая площадь СНБ: 68.4…
$38,490
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Квартира 3 комнаты в Осиповичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Осиповичи, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 60 м²
Этаж 5/5
Продаётся просторная 3-х комнатная квартира с евроремонтом в центре города Осиповичи.Развита…
$55,000
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Квартира 2 комнаты в Лапичский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Лапичский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 56 м²
Этаж 4/4
СРОЧНО!!! Продается современная 2-комнатная квартира в живописной местности, всего в несколь…
$22,000
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Параметры недвижимости в Осиповичском районе, Беларусь

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