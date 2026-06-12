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Дома с гаражом в Осиповичском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Дом в Баранцы, Беларусь
Дом
Баранцы, Беларусь
Площадь 64 м²
Дом под дачу либо для круглогодичного проживания с участком 25сот ! ❤️Бревенчатый дом 63,9 м…
$11,900
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Параметры недвижимости в Осиповичском сельском Совете, Беларусь

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