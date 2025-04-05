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Дома в Осиповичский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Шиловичи, Беларусь
Дом
Шиловичи, Беларусь
Площадь 77 м²
Продаётся уютный дом с хорошего сруба в а.г. Шиловичи — ваш идеальный уголок для жизни! ❤️ И…
$16,900
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Параметры недвижимости в Осиповичский сельский Совет, Беларусь

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов