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Дома в Ошмянах, Беларусь

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4 объекта найдено
Дом в Ошмяны, Беларусь
Дом
Ошмяны, Беларусь
Площадь 91 м²
Не просто дом, а начало новой счастливой странички! Солнце,небо, безмятежность! Дом  аг Крак…
$26,526
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Дом в Ошмяны, Беларусь
Дом
Ошмяны, Беларусь
Площадь 91 м²
Не просто дом, а начало новой счастливой странички! Солнце,небо, безмятежность! Дом  аг Крак…
$26,526
Оставить заявку
Коттедж в Ошмяны, Беларусь
Коттедж
Ошмяны, Беларусь
Площадь 158 м²
На ухоженном земельном участке площадью 0,25 га расположен современный, добротный жилой дом …
$129,000
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International Property AlertInternational Property Alert
Коттедж в Ошмяны, Беларусь
Коттедж
Ошмяны, Беларусь
Площадь 158 м²
На ухоженном земельном участке площадью 0,25 га расположен современный, добротный жилой дом …
$129,000
Оставить заявку
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