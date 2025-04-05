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Дома с гаражом в Октябрьский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Октябрьский сельский Совет, Беларусь
Дом
Октябрьский сельский Совет, Беларусь
Продается дачный дом в деревне Посадец, Логойский район, 56 км. от МКАД. Участок 25 соток вы…
$17,000
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Параметры недвижимости в Октябрьский сельский Совет, Беларусь

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