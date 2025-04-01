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Купить земельный участок в Одельский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Участок земли в Одельский сельский Совет, Беларусь
Участок земли
Одельский сельский Совет, Беларусь
Продается земельный участок в СТ «Пролеска д. М. Демидково» (Одельский с/с). Площадь участка…
$4,000
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Участок земли в Одельский сельский Совет, Беларусь
Участок земли
Одельский сельский Совет, Беларусь
Продается участок в живописном месте в СТ «Азот-Кулевцы» (Одельский сельсовет).Участок площа…
$7,500
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