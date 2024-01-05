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Виллы в Нижняя Австрия, Австрия

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5 объектов найдено
Вилла 8 комнат в Gemeinde Hinterbruehl, Австрия
Вилла 8 комнат
Gemeinde Hinterbruehl, Австрия
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 4
€2,50 млн
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Вилла 13 комнат в Баден, Австрия
Вилла 13 комнат
Баден, Австрия
Число комнат 13
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 3
Розариум БаденСказочная эксклюзивная вилла в Бадене!!! Эта историческая вилла 19 века в ц…
€5,39 млн
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Вилла 10 комнат в Gemeinde Edlitz, Австрия
Вилла 10 комнат
Gemeinde Edlitz, Австрия
Число комнат 10
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
На продажу выставлен земельный участок площадью около 1385 м2 с домом около 300 м2. На участ…
€620,000
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Вилла 10 комнат в Пфафштеттен, Австрия
Вилла 10 комнат
Пфафштеттен, Австрия
Число комнат 10
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
Данный объект предлагает два варианта использования: Аренда: € 13 000,00 в месяц Покупка: € …
€10,00 млн
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Вилла с двором, с гаражом в Брайтенфурт, Австрия
Вилла с двором, с гаражом
Брайтенфурт, Австрия
Площадь 603 м²
Количество этажей 2
В Западном Брайтенфурте на продажу выставлен дом на несколько семей с большим садом и крытым…
€1,60 млн
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Параметры недвижимости в Нижняя Австрия, Австрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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