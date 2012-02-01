  1. Realting.com
Realty Pro Technology

Беларусь, Лешня
;
IT-компания
2 года 6 месяцев
English, Русский, Deutsch, Polski
realtyprotech.com
Об агентстве

Realty Pro Technology - компания, предлагающая передовые технологические решения и маркетинговую поддержку для Застройщиков и Агентств недвижимости, специализирующихся на продаже новостроек. С помощью компании РПТ, проф.участники рынка недвижимости могут оптимизировать процесс продаж, привлекать больше потенциальных покупателей и укреплять свою позицию на рынке недвижимости.

Услуги

Realty Pro Technology предоставляет инструменты и ресурсы для эффективного маркетинга новостроек. Комплекс сервисов включает в себя создание профессиональных веб-сайтов, ведение рекламных кампаний, социальные медиа-стратегии и другие маркетинговые инструменты. Застройщики могут использовать эти инструменты для привлечения большего числа потенциальных покупателей и увеличения видимости своих объектов недвижимости, что в итоге приводит к сделке.

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 15:04
(UTC+3:00, Europe/Moscow)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
Realting.com
Перейти