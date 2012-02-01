Услуги

Realty Pro Technology предоставляет инструменты и ресурсы для эффективного маркетинга новостроек. Комплекс сервисов включает в себя создание профессиональных веб-сайтов, ведение рекламных кампаний, социальные медиа-стратегии и другие маркетинговые инструменты. Застройщики могут использовать эти инструменты для привлечения большего числа потенциальных покупателей и увеличения видимости своих объектов недвижимости, что в итоге приводит к сделке.