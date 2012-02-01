Realty Pro Technology - компания, предлагающая передовые технологические решения и маркетинговую поддержку для Застройщиков и Агентств недвижимости, специализирующихся на продаже новостроек. С помощью компании РПТ, проф.участники рынка недвижимости могут оптимизировать процесс продаж, привлекать больше потенциальных покупателей и укреплять свою позицию на рынке недвижимости.
Realty Pro Technology предоставляет инструменты и ресурсы для эффективного маркетинга новостроек. Комплекс сервисов включает в себя создание профессиональных веб-сайтов, ведение рекламных кампаний, социальные медиа-стратегии и другие маркетинговые инструменты. Застройщики могут использовать эти инструменты для привлечения большего числа потенциальных покупателей и увеличения видимости своих объектов недвижимости, что в итоге приводит к сделке.