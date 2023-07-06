Рынок недвижимости Стамбула — один из самых востребованных среди иностранных инвесторов. Что нужно учитывать при покупке недвижимости в Стамбуле? Как правильно выбрать квартиру и от чего зависит ее цена? Обо всех тонкостях процесса покупки недвижимости в Стамбуле рассказали эксперты компании Istanbul Property.

Стамбул — многонациональный и шумный город с богатой историей, яркой культурой и гостеприимной атмосферой, который привлекает инвесторов и потенциальных покупателей жилья, предпочитая это очаровательное место другим в регионе. Благодаря многочисленным альтернативным вариантам недвижимости, великолепному Босфору и культовым видам на остров Принцев, а также процветающему рынку недвижимости, Стамбул открывает интригующие инвестиционные перспективы. Однако покупка квартиры в Стамбуле — это сложный процесс, и для того, чтобы процедура покупки прошла успешно, необходимо учесть несколько моментов.

Наиболее важные параметры, которые необходимо учитывать перед покупкой квартиры в Стамбуле:

Расположение. Место, где вы покупаете квартиру, окажет значительное влияние на ваш образ жизни, поэтому следует проверить близость к необходимым удобствам (школам, больницам и магазинам), доступ к основным дорогам и транспортным сетям, а также характеристику района и потенциал его развития.

Бюджет и доступность. Рассчитайте свой бюджет, чтобы принимать правильные финансовые решения. Также полезно учесть другие расходы, такие как плата за обслуживание и налоги.

Характеристики квартиры. В первую очередь, обратите внимание на количество спален и площадь жилого пространства. План этажа и планировка должна соответствовать вашему образу жизни.

Определитесь есть ли необходимость в дополнительных помещениях, таких как балконы, парковка или кладовка.

Качество строительства и материалы. Изучите репутацию и послужной список застройщика. Изучите качество и материалы строения. Оцените такие параметры, как энергоэффективность и экологичность.

Удобства и инфраструктура. Рассмотрите доступные удобства (бассейны, спортивные залы, игровые площадки), а также качество и содержание мест общего пользования.

Соблюдение правовых и нормативных требований. Проверьте наличие юридических разрешений и документации на объект недвижимости. Узнайте информацию о праве собственности и титульном документе. Обратитесь к юристу, чтобы гарантировать соблюдение местных законов.

Кроме того, изучив различные типы доступных многоквартирных проектов и ознакомившись со средней стоимостью, вы сможете принять обоснованное решение, соответствующее вашим требованиям и финансовым целям. Учитывая параметры упомянутые выше, далее приведены распространенные типы квартирных проектов в Стамбуле:

Высотные башни и небоскребы. Современные башни-резиденции с захватывающими дух видами и роскошными удобствами — эти квартиры идеально подходят для людей, стремящихся к роскошному образу жизни и панорамным городским пейзажам.

Закрытые сообщества. Охраняемые жилые комплексы с контролируемым доступом и общими удобствами. Эти варианты подходят для семей и людей, которые придают большое значение уединению и социальной жизни.

Историческая реконструкция. Отреставрированные объекты с исторической архитектурой и современным интерьером. Идеально подходит для людей, которых привлекают старые постройки.

Пригородные застройки. Жилые комплексы в тихих районах вдали от шума и суеты центра города. Подходит для покупателей жилья, которые ищут спокойную атмосферу с большим количеством зеленых насаждений.

Многофункциональные проекты. Жилые, коммерческие и торговые площади входят в состав этих комплексов. Имея все под рукой, вы получаете взамен удобство и динамичный образ жизни.

Средние цены на квартиры, выставленные на продажу в Стамбуле, варьируются в зависимости от таких критериев, как местоположение, площадь и удобства. По данным endeksa.com, средняя цена квартиры площадью 115 м2 в Стамбуле составляет около 2 443 750 турецких лир. Следует помнить, что эта цена зависит от таких факторов, как сезонность, уровень спроса на рынке и курсы валют.

Как определяются цены на квартиры в Стамбуле?

Цены на квартиры в Стамбуле определяются в соответствии со многими критериями, которые являются базовыми для цен на недвижимость во всем мире. При обсуждении цены на недвижимость в Стамбуле нижеперечисленные критерии определяют, насколько высокой или низкой может быть цена:

Расположение. Стоит ли говорить, что местоположение в недвижимости — это все. Расстояние от центра города или основных транспортных магистралей имеет решающее значение для устанвления цены, особенно в таком мегаполисе, как Стамбул.

Размер квартиры. Размер квартиры занимает второе место по важности после местоположения. Размеры квартир настолько важны, что наши эксперты по недвижимости в Istanbul Property делят город на районы в зависимости от среднего квадратного метра квартир в районе Стамбула.

Планировка квартир. Планировка квартир и преобладание чистой площади над валовой повышает цены на квартиры по сравнению друг с другом внутри одного здания.

Вид из окна квартиры. Учитывая, что Стамбул — это город с множеством достопримечательностей, вид из квартиры напрямую связан с ее ценой, она варьируется в зависимости от достопримечательности, на которую она выходит.

Удобства. Некоторые квартиры в Стамбуле являются частью 1-2 кварталов без каких-либо социальных объектов, а некоторые — частью небольшого города с полным набором удобств: крытых бассейнов до саун, тренажерных залов, комнат отдыха и площадок для занятий различными видами спорта.

Строительная компания. Репутация строительной компании играет важную роль в определении цен на недвижимость, так как известные фирмы, которые давно работают на местном и международном рынке недвижимости Стамбула, как надежные застройщики обычно берут больше за свой опыт и свой бренд.

Каковы ценовые диапазоны на квартиры в Стамбуле?

Стамбул нельзя считать обычным городом, он больше Катара, его население больше, чем в большинстве стран, поэтому диапазон цен на квартиры в Стамбуле лучше разделить на сегменты для каждого района внутри города.

Например, диапазон цен в Силивери по сравнению с диапазоном цен в Сисли сильно отличается, и если их объединить в одно уравнение, чтобы получить среднее значение цен в Стамбуле, это введет в заблуждение людей, заинтересованных в покупке недвижимости.

Поэтому для получения более точного показателя ниже приведены диапазоны цен на квартиры в наиболее важных для иностранных продаж районах Стамбула:

В Бахчешехир цены варьируются от 150 000 долларов США за виллу с 2 спальнями до 2 700 000 долларов США за виллу с 7 спальнями.

В Зейтинбурну цены начинаются от 256 000 долларов США за квартиру с 1 спальней до 1 200 000 долларов США за дуплекс с 5 спальнями.

Цены в Бейоглу показывают, как меняются цены даже в пределах одного района. Самая дешевая квартира с 2 спальнями в Бейоглу начинается от 200 000 долларов США в строящемся проекте, который подходит для инвестиций в недвижимость в Стамбуле, и доходит до 6 450 000 долларов США за квартиру с 4 спальнями с видом на золотой рог, окруженную атмосферой истории и престижа. Эту разницу в цене разделяет всего 10 минут ходьбы.

В Кадыкёе цены начинаются от 235 000 долларов США за однокомнатную квартиру в новом районе Фикиртепе до ошеломляющих 10 миллионов долларов США за пентхаус с 8 спальнями с полным видом на море и Босфор в великолепной башне-небоскребе, построенной известной строительной компанией.

Современные жилые здания в Эсеньюрте, Стамбул

В каких районах Стамбула стоит покупать квартиры?

Теперь, когда вы узнали много нового о квартирах в Стамбуле, пришло время выяснить, какой район этого популярного города привлекает вас больше всего. Стамбул — один из крупнейших городов мира, в нем 39 районов, 25 из которых находятся в Европе, а 14 — в Азии. Может показаться, что придется провести тщательное исследование, но не пугайтесь такого количества районов. Ниже мы приводим важную информацию о самых популярных районах Стамбула. С помощью этой статьи вы станете на шаг ближе к выбору района, наиболее подходящего для вашего образа жизни и предпочтений.

Бейликдузу — это развитый и быстро растущий район на европейской стороне на западе Стамбула. Бейликдузу был выбран как лучшее решение проблемы быстрорастущего населения Стамбула, и за последние 20 лет район невероятно развился. Бейликдузу привлекает многих людей своими большими зелеными зонами, парками, прудами и знаменитой Долиной жизни. С точки зрения транспорта Бейликдюзю является одним из важнейших пунктов, обеспечивающих легкий доступ к другим частям Стамбула. Этот район — один из лучших вариантов для семей с детьми или для тех, кто ищет спокойной жизни.

Бахчешехир — район на европейской стороне Стамбула, связанный с районом Басакшехир. Бахчешехир приобрел еще большее значение благодаря близости к новому аэропорту города. Это одно из самых важных мест для тех, кто будет постоянно летать. Бахчешехир также является хорошо развитым районом с точки зрения инфраструктурных объектов. В районе имеются школы, больницы, торговые центры, спортивные сооружения и другие общественные объекты.

Басаксехир — район, который был значительно развит в плановом порядке. С ростом Стамбула и увеличением численности населения в Басаксехире быстро появились современные жилищные проекты, торговые центры, коммерческие районы и социальные объекты. Этот район особенно популярен среди молодых супружеских пар, среднестатистических семей и семей с высоким уровнем дохода. Это один из самых новых и быстро развивающихся районов Стамбула. Он расположен на западе Стамбула, по соседству с районами Эсеньюрт и Кючюкчекмедже.

Эсеньюрт расположен в европейской части Стамбула. Он граничит с районами Башакшехир, Бююкчекмедже и Авджылар на западе Стамбула. Эсеньюрт получил статус района в 1989 году. История района намного древнее и восходит к Византийской империи. Однако в последние годы Эсеньюрт претерпел значительные изменения и стал районом, привлекающим внимание своими современными жилыми проектами и коммерческими центрами.

Картал — район, расположенный на азиатской стороне Стамбула и находящийся вдоль побережья Мраморного моря. Картал известен своими разнообразными вариантами жилья. В районе представлен целый ряд жилых проектов, включая многоквартирные комплексы, современные жилые комплексы и высотные здания. Жилые районы хорошо спланированы и предлагают комфортные условия для жизни.

Пендик. На протяжении всей истории Пендик был важным портом и торговым центром. Сегодня он превратился в современный район. В районе есть как промышленные, так и жилые районы. Пендик привлекает внимание, особенно своей береговой линией и пристанью для яхт. Пляж Пендик — это место отдыха и развлечений, предпочитаемое стамбульцами в летние месяцы. Железнодорожная станция Пендик в районе расположена на линии Мармарай и обеспечивает легкое сообщение с другими частями Стамбула.

Кадыкёй — район на азиатской стороне Стамбула, на противоположном берегу Босфора. Кадыкёй является одним из старейших поселений Стамбула и славится своим историческим и культурным богатством. Район славится своим разнообразием с множеством различных кварталов. Мода — один из самых известных районов Кадыкёя, который славится своей исторической фактурой, кафе и магазинами на улицах. Историческое и культурное наследие Кадыкёя также примечательно. Здесь есть исторические здания, церкви, мечети и кладбища, относящиеся к османскому периоду. Район также известен как центр искусства и культуры. Здесь работает множество театров, кинотеатров, художественных галерей и концертных площадок. Молодые люди для проживания предпочитают именно этот район.

Аташехир находится на азиатской стороне Стамбула. Концепция Batı Atasehir (Западный Аташехир) возникла, когда строительные компании создали свои жилищные и офисные проекты в этом районе из-за пригодности земель на западной стороне Аташехира. Район, как правило, состоит из многоэтажных современных жилых комплексов. Аташехир, который в основном предпочитают небольшие семьи, студенты и молодые специалисты, может быть хорошей идеей для бизнесменов, так как в районе расположены штаб-квартиры и офисы многих компаний.