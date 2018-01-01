РЕАЛ АН
Россия, 191002, Россия, Санкт-Петербург, Щербаков пер., д. 12, офис 314
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
1999
Языки общения
Русский
Веб-сайт
Описание
АН «Реал» заслужило репутацию надежного агентства недвижимости, работая на рынке с 1999 года. Агентство оказывает полный спектр услуг в сфере недвижимости на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Высококвалифицированные специалисты с опытом работы в сфере недвижимости обеспечивают надежность и чистоту сделок. Агентство постоянно растет и развивается, постоянно обучая своих сотрудников и работая в новых направлениях.
Услуги
Сегодня мы можем предложить нашим клиентам:
- все операции на вторичном рынке жилья Санкт-Петербурга и Ленинградской области: покупка, продажа, обмены, расселение;
- продажа квартир в строящихся домах в Санкт-Петербурге и Ленинградской области; аренда жилья (от комнат до элитных апартаментов);
- аренда квартир и комнат на длительный срок и посуточно;
- полный цикл услуг по приобретению жилья с использованием ипотечных кредитов
(от подбора банка и получения одобрения кредита до оформления права собственности
на жилье);
- аренда и продажа коммерческой недвижимости различного назначения и масштабов
от небольших офисов и магазинов до крупных торговых и производственных комплексов; услуги по управлению недвижимостью;
- консалтинговые услуги по организации инвестиционных проектов в сфере недвижимости. АН «Реал» является действительным членом Ассоциации Риэлторов Санкт-Петербурга
и Ленинградской области, постоянным участником всех значимых событий, так или иначе связанных с рынком недвижимости, как-то: ярмарки недвижимости, симпозиумы, конференции, круглые столы.
Квартиры
Коммерческая недвижимость
Земельные участки
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