Наш офис «На Петровке» располагается в самом центре столицы, откуда наши специалисты могут оперативно добраться на встречу в любой уголок мегаполиса. Все наши сотрудники — настоящие профессионалы своего дела, имеющие за плечами богатый опыт работы в сфере недвижимости. Мы осуществляем сделки по купле-продаже и аренде жилой, коммерческой и загородной недвижимости, в том числе и элитной. База предложений АН «НА ПЕТРОВКЕ» — одна из крупнейших в Москве и Подмосковье, в ней представлены объекты всех сегментов рынка. Мы профессионально оказываем услуги по основным и сопутствующим операциям, связанным с объектами недвижимого имущества. Если раньше вы думали, что покупка или продажа недвижимости представляет собой нечто сложное и изнурительное, то, обратившись к нам, вы кардинально поменяете свое мнение! Мы проведем экспертную оценку жилья и поможем вам выгодно купить, продать, обменять или арендовать недвижимость в любом районе Москвы. Мы не просто осуществляем сделки с недвижимостью: особым предметом внимания для нас являются вопросы правового обеспечения наших клиентов и юридическая чистота всех поступающих к нам объектов. АН «НА ПЕТРОВКЕ» — это современный подход к организации бизнеса, с максимально эффективным использованием маркетинговых и интернет-технологий. При этом мы постоянно учимся, стремимся развиваться и хотим, чтобы это устремление также приносило пользу и вам. Покупая, продавая или арендуя недвижимость через АН «НА ПЕТРОВКЕ», вы получаете гарантию качества предоставляемых услуг! Мы способны провести сделку любой сложности, сэкономив ваше время и деньги!