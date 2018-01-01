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РЕАЛ АН

Россия, 191002, Россия, Санкт-Петербург, Щербаков пер., д. 12, офис 314
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РЕАЛ АН
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
1999
Языки общения
Языки общения
Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
www.realag.ru
Описание

АН «Реал» заслужило репутацию надежного агентства недвижимости, работая на рынке с 1999 года. Агентство оказывает полный спектр услуг в сфере недвижимости на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Высококвалифицированные специалисты с опытом работы в сфере недвижимости обеспечивают надежность и чистоту сделок. Агентство постоянно растет и развивается, постоянно обучая своих сотрудников и работая в новых направлениях.

Услуги

Сегодня мы можем предложить нашим клиентам:

  • все операции на вторичном рынке жилья Санкт-Петербурга и Ленинградской области: покупка, продажа, обмены, расселение;
  • продажа квартир в строящихся домах в Санкт-Петербурге и Ленинградской области; аренда жилья (от комнат до элитных апартаментов);
  • аренда квартир и комнат на длительный срок и посуточно;
  • полный цикл услуг по приобретению жилья с использованием ипотечных кредитов
    (от подбора банка и получения одобрения кредита до оформления права собственности
    на жилье);
  • аренда и продажа коммерческой недвижимости различного назначения и масштабов
    от небольших офисов и магазинов до крупных торговых и производственных комплексов; услуги по управлению недвижимостью;
  • консалтинговые услуги по организации инвестиционных проектов в сфере недвижимости. АН «Реал» является действительным членом Ассоциации Риэлторов Санкт-Петербурга
    и Ленинградской области, постоянным участником всех значимых событий, так или иначе связанных с рынком недвижимости, как-то: ярмарки недвижимости, симпозиумы, конференции, круглые столы.
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WORLD REALTY - ваш международный помощник в покупке и продаже недвижимости

С нашей помощью покупатели и продавцы со всего мира могут легко находить друг друга. При размещении объявления мы проверяем документы объекта на законность и право собственности, а при сделке делаем экспертизу всех документов. Мы работаем только с квалифицированными застройщиками и брокерами из разных стран. Все наши партнеры имеют подписанный договор с WORLD REALTY

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Агентство зарубежной недвижимости "ИНДОМ" - компания, в которой работают профессионалы с большим опытом в сфере зарубежной недвижимости.

Мы предлагаем на продажу:

апартаменты таунхаусы коттеджи виллы участки земли/острова отели кафе/ рестораны доходные дома производственные/офисные/торговые помещения различные инвестиционные проекты бизнес

Мы знаем ЧТО купить, ГДЕ купить, а КОГДА купить - решать ВАМ!

 

Мы поделимся своими знаниями и опытом с каждым клиентом, обратившимся в нашу компанию.

 

 

На Петровке
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Наш офис «На Петровке» располагается в самом центре столицы, откуда наши специалисты могут оперативно добраться на встречу в любой уголок мегаполиса. Все наши сотрудники — настоящие профессионалы своего дела, имеющие за плечами богатый опыт работы в сфере недвижимости. Мы осуществляем сделки по купле-продаже и аренде жилой, коммерческой и загородной недвижимости, в том числе и элитной. База предложений АН «НА ПЕТРОВКЕ» — одна из крупнейших в Москве и Подмосковье, в ней представлены объекты всех сегментов рынка. Мы профессионально оказываем услуги по основным и сопутствующим операциям, связанным с объектами недвижимого имущества. Если раньше вы думали, что покупка или продажа недвижимости представляет собой нечто сложное и изнурительное, то, обратившись к нам, вы кардинально поменяете свое мнение! Мы проведем экспертную оценку жилья и поможем вам выгодно купить, продать, обменять или арендовать недвижимость в любом районе Москвы. Мы не просто осуществляем сделки с недвижимостью: особым предметом внимания для нас являются вопросы правового обеспечения наших клиентов и юридическая чистота всех поступающих к нам объектов. АН «НА ПЕТРОВКЕ» — это современный подход к организации бизнеса, с максимально эффективным использованием маркетинговых и интернет-технологий. При этом мы постоянно учимся, стремимся развиваться и хотим, чтобы это устремление также приносило пользу и вам. Покупая, продавая или арендуя недвижимость через АН «НА ПЕТРОВКЕ», вы получаете гарантию качества предоставляемых услуг! Мы способны провести сделку любой сложности, сэкономив ваше время и деньги!
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