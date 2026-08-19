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Irlanya Homes является официальной зарегистрированной торговой маркой и имеет дело с недвижимостью в провинции Аланья города Анталия в Турции, известном как одно из самых прибыльных мест в Европе для инвестиций («Место под солнцем»), где вы найдете невероятные сделки . Хотя наша компания был…
АО «РоялАдрасан» специализируется на подборе, продаже и аренде турецкой жилой и коммерческой недвижимости: от недорогих квартир до элитных вилл и огромных земельных участков.
Она имеет удивительную историю: основана в Турции выходцем из СНГ Шерикбеком Акимовым в 2002 году, а в 2003 году о…
Агентство недвижимости в Алании Comfort Homes Turkey официально зарегистрировано на территории Турецкой Республики, но филиалы и партнеры есть во многих странах мира. Мы продаем недвижимость в Алании и многих других городах Турции. Наша команда, молодых и амбициозных людей, далека от стандар…
Alaıye Home &Yilmaz Turhan Insaat- была основана в 1987 году и является одной из лучших и надежных Строительных компаний на Аланийском побережье. На протяжении 20 лет компания специализируется на строительстве и реализации жилых домов и комплексов «под ключ» по всей Алании. Наши комплексы от…
Mat Investment - мост между турецкими застройщиками и международными инвесторами в недвижимостьMat Investment - это компания по обслуживанию и развитию недвижимости, расположенная в Стамбуле, Турция. Обладая более чем 10-летним опытом, он имеет авторитетную узнаваемость бренда не только на м…